Una nuova casa per la Rassegna Presepi Città di Forlì. Tra le 50 esposizioni ci sarà anche Don Pippo

Un altro “alloggio” entro cui riporre le opere dell’edizione 2022 della “Rassegna Presepi Città di Forlì”. Sarà il salone parrocchiale di San Mercuriale ad ospitare, dal prossimo 16 dicembre, le decine di natività proposte anche quest’anno dalla sezione forlivese dell'Associazione Italiana Amici del Presepio (Aiap). “La 33° edizione della rassegna – scrive nel depliant illustrativo l’assistente Aiap don Alessandro Ravaglioli - vede la luce all'ombra del bel campanile dell'Abbazia di San Mercuriale, emblema per eccellenza della nostra città e territorio. Viene ospitata nell'ampia sala, già utilizzata in passato per mostre e convegni, i cui ingressi si affacciano sul chiostro, luogo di transito verso la centralissima piazza Saffi”.

Dopo essere stata accolta nel 2021 al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, in corso Garibaldi, sede della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la grande mostra natalizia torna in piazza Saffi (dal 2017 al 2019 era stata in Palazzo Albertini), forte di ben 50 rappresentazioni della nascita di Cristo. Grazie alle anticipazioni del presidente dei presepisti forlivesi, Andrea Donori, sappiamo che al centro della sala si farà certamente notare la monumentale natività allestita dagli stessi Amici del Presepio, in cui si staglia, a grandezza naturale, la figura di mons. Giuseppe Prati mentre indica ai visitatori il campanile di San Mercuriale. “Quest’anno – precisa lo stesso Donori - ci è parso doveroso rendere omaggio al parroco dei forlivesi, il popolare Don Pippo, a settant’anni esatti dalla morte”. Grande risalto nell’ambito della rinnovata rassegna avrà anche la lunetta di Franco Vignazia. L’artista forlivese, conosciuto ed apprezzato per i suoi acrilici intrisi di colore e paradigmi evangelici, è da sempre attento alla rappresentazione della nascita di Cristo, già riprodotta in ogni dove in Italia e all’estero (nel giugno scorso persino in Palestina). Il nuovo “lunettone” vignaziano, che sarà proposto nel salone parrocchiale, ha un diametro di 2,40 metri e rappresenta San Francesco mentre adora il presepe (il Poverello d’Assisi fu il primo a rievocare la nascita di Cristo, in quel di Greccio), San Mercuriale e richiama la Romagna.

“Torna il Natale - continua don Alessandro Ravaglioli nella brochure illustrativa della rassegna - nonostante la generale crisi economica, sociale, ancora segnata dal covid, dalla guerra in Ucraina, dalle paure ed incognite di fronte al futuro prossimo e remoto. Il carovita, l'inflazione strisciante, la mancanza di lavoro per tanti, le bollette energetiche che ci mettono alle strette, forse mitigheranno l'atmosfera di festa facile, piena di acquisti e regali, di pranzi e cenoni, di settimane bianche tra la neve o su calde esotiche spiagge. Per le strade, anche se in tono minore, ritornano le luci a festone. Accendendosi, stemperando il buio, forse allentano, almeno un poco, per un qualche istante, paure e angosce. Nelle nostre case e pure in ambienti pubblici – conclude l’assistente spirituale dell’Aiap forlivese - ritornano i presepi. Anch'essi si accendono”. Quella stella li portò a incontrare “il Bambino”. Di fronte a Lui caddero in ginocchio e Lo adorarono”. Quella “Stella del mattino” (2Pt 1, 19), che, unica, autentica, intramontabile “Speranza”, vuole sorgere nei nostri cuori al fine di diradare le tenebre della superficialità, dell'indifferenza, della menzogna, del male e della morte. L’inaugurazione della 33° edizione della “Rassegna Presepi Città di Forlì” è in programma venerdì 16 dicembre, al termine della messa delle 20 in Santa Lucia, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza. Orari di visita sino all’8 gennaio 2023: feriali dalle 15 alle 18.30, festivi dalle 14.30 alle 19.