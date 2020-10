Razzia di sigarette: in meno di due mesi il bar-tabaccheria subisce il terzo furto

Terzo furto in meno di due mesi al "Bar Snoopy" di Forlimpopoli, in via Ho Chi Min, 34. Un modus operandi simile a quello del 9 settembre, quando due malviventi si dileguarono con un carico di stecche di sigarette. Anche in questa circostanza una coppia di ladri ha fatto razzia di "bionde". L'ora del colpo è scoccata intorno alle 2.30. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione artusiana, i due, col volto travisato, hanno forzato la porta d'ingresso, e in un battito di ciglia hanno messo le mani su 120 stecche di sigarette, sparpagliando i singoli pacchetti sul pavimento del retrobancone.

Sul posto si sono precipitati gli uomini dell'Arma, che hanno avviato la caccia all'uomo ed effettuato il sopralluogo del caso. L'attività ha permesso di recuperare parte della refurtiva. Nei pressi di un casolare abbandonato in via Nuova Fondine sono state trovate circa 80 stecche di sigarette, che sono state riconsegnate all'avente diritto. Le indagini proseguono per dare un volto ai criminali. L'ultimo furto subìto dal bar-tabaccheria risale al 30 settembre scorso. In quell'occasione vennero rubati dei gratta e vinci.

(foto pagina Facebook Bar Snoopy)