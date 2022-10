Ha fatto della sua passione un lavoro, realizzato il sogno di aprire uno studio fitness, pilates e yoga

Ha aperto al pubblico “My Dream - Studio Fitness, Pilates, Yoga” di Donatella De Carlo. Nei locali situati a Meldola in viale della Repubblica 3, Donatella, che ha fatto della propria passione il proprio lavoro, proporrà attività di personal training e miniclassi di pilates, fitness e yoga. Donatella, da sempre appassionata di fitness e benessere, ha deciso di aprire il suo studio fitness, pilates e yoga per dedicarsi a ciò che ama veramente, a ciò che la rende orgogliosa di quello che fa ogni giorno, al lavoro che, come afferma Lei, è il più bello che esista: “fare stare bene le persone”.

Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci nel porgere i migliori auguri di buon lavoro a Donatella, si è complimentato, in occasione del momento inaugurale, per questa nuova apertura che arricchisce tutta la Città di Meldola. A Donatella, che con coraggio, con passione, con impegno e dedizione ha inseguito un sogno e lo ha, “passo dopo passo”, realizzato un grande “in bocca al lupo” da parte dell'intera amministrazione comunale.