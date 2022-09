Realtà aumentata e virtuale per il settore della nautica, un open day online

La Fondazione FITSTIC, in collaborazione con CNA Formazione Forlì-Cesena, promuove il corso biennale ITS “Tecnico Superiore per la progettazione e lo sviluppo di sistemi immersivi di realtà virtuale e aumentata interconnessi per la filiera della nautica”. Partecipando il 12 settembre all'open day online, sul canale YouTube della Fondazione, sarà possibile conoscere le modalità di svolgimento del percorso, i moduli formativi, gli sbocchi occupazionali e i requisiti per l'iscrizione.

L'attività formativa è strutturata in modo da sviluppare competenze altamente tecnologiche e professionalizzanti che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro. Il corso si terrà a Forlì a partire da ottobre ed è rivolto a giovani e adulti in possesso di diploma o titoli equipollenti. Si svilupperà su due anni, per un totale di 2000 ore delle quali 800 ore dedicate allo stage nelle aziende partner per poter approfondire e consolidare quanto appreso durante le lezioni in aula e durante i laboratori.

La figura in uscita sarà in grado di progettare e sviluppare sistemi e applicazioni di realtà aumentata e virtuale applicabili ad ogni fase del processo, dall'ideazione del prodotto nautico al funzionamento dell'imbarcazione. Al termine del biennio, dopo aver sostenuto un esame finale, sarà rilasciato un diploma riconosciuto a livello nazionale.

La collaborazione di CNA Formazione Forlì-Cesena consolida il suo impegno nella formazione dedicata alla filiera della nautica, un settore all'avanguardia che guarda al futuro con un’ottica di crescita e di innovazione.

Per informazioni ed iscrizioni al corso è possibile contattare Francesca Severi, tel. 0543 026320 – e-mail francesca.severi@cnaformazionefc.it