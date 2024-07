Rebecca racconta il suo cammino da 100 al Classico: "Dopo la maturità sospiro di sollievo e lacrime di commozione"

Rebecca Assirelli ha concluso il suo ciclo di studi al Liceo Classico "Morgagni" con il massimo dei voti. Ha frequentato l'indirizzo Scienze Umane: "Credo di essere una studentessa appassionata allo studio, in particolare le materie umanistiche, perfettamente in linea con l’indirizzo che ho scelto. Da sempre pretendo molto da me stessa e cerco di raggiungere obiettivi alti, chiaramente in relazione alla mie possibilità".

Può raccontarci il suo percorso scolastico?

"In questi cinque anni ho cercato di impegnarmi al massimo, conciliando la vita scolastica e il raggiungimento di buoni voti con il divertimento e lo sport che mi hanno accompagnata durante il mio percorso, rendendolo più leggero e spensierato. Tuttavia dedicandomi allo studio e in particolare pretendendo molto da me stessa, non sono mancati dei sacrifici, ma che rifarei senza pensare. Oltre che ad arricchirmi a livello scolastico-culturale ho conosciuto nuove persone e stretto amicizie per me fondamentali".

Come mai ha scelto l'indirizzo Scienze Umane?

"Ho scelto l’indirizzo Scienze Umane perche, come detto in precedenza mi sono sempre piaciute le materie umanistiche e mi incuriosiva particolarmente la psicologia. Ed ho scoperto essere molto diversa da come me l’aspettavo, in meglio".

Come ha vissuto la maturità?

"Appena finito l’esame ho tirato un sospiro di sollievo e liberazione, accompagnato da lacrime di commozione: mi mancherà molto la mia scuola".

Si aspettava di diplomarsi col massimo dei voti?

"Speravo di raggiungere anche questo obiettivo, puntando al 100, ma non l’ho mai ammesso apertamente, ma una volta raggiunto ne sono stata felicissima".

Proseguirà gli studi?

"Si, la mia intenzione è quella di continuare a studiare, ho fatto diversi Tolc e mi sono iscritta alla selezione per l’università dei miei sogni, ancora deve uscire il risultato, spero in meglio".