Si fingeva medico e vendeva online bici rubate: la Polizia ne recupera una trentina insieme a un casco modello Valentino Rossi

Si spacciava per un medico dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. In realtà è un 30enne di origine albanese, abile nel commercializzare online con un falso nome bici rubate. Il giovane è stato indagato al termine di un'attività investigativa condotta dalle Squadre Mobili di Forlì e Pesaro con l'accusa di ricettazione. Lunedì pomeriggio gli agenti hanno effettuato una serie di perquisizioni in alcuni immobili a disposizione dell'indagato, a Forlì, Fano e Gradara. L'obiettivo era individuare bici rubate in garage condominiali. L'attività investigativa ha fatto 'centro'. Infatti sono state rinvenuti una trentina di bici di varie marche, alcune delle quali già riconosciute dai proprietari, due monopattini elettrici, ma anche un caso griffato "Valentino Rossi". Le immagini della refurtiva sequestrata saranno pubblicate sulle pagine Facebook delle questure di Forlì e Pesaro per agevolarne il riconoscimento e la restituzione agli eventi diritto.

