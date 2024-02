Alluvione, iniziato lo scongelamento degli archivi comunali: priorità ai registri dell'edilizia"

E' cominciato il lavoro di “scongelamento” e recupero degli archivi del protocollo comunale finiti sotto il fango dell'alluvione nel deposito comunale di via Asiago. A farlo sapere è stata l'assessora Maria Pia Baroni nel corso della riunione di giovedì pomeriggio della prima commissione consigliare. Buona parte di quell'archivio era stato congelato e riposto in una cella frigorifero di Orogel, a Cesena, per un costo di 5.500 euro al mese.

“E' iniziata l'opera di asciugatura dei protocolli e i dei registri inerenti l'attività edilizia, inviati al recupero in via di urgenza in quanto ritenuti essenziali”, spiega Baroni. Ma per la messa in sicurezza della grande mole di documenti comunali da recuperare “servono tempo e risorse, stiamo spettando un'ordinanza specifica della struttura commissariale, per fare una programmazione dei tempi e modalità di un'attività complessa, eseguita da personale specializzato”. Gli interventi vanno anche coordinati con gli ispettori ministeriali della Soprintendenza ai Beni archivistici.

L'aggiornamento è avvenuto nel corso della valutazione di 5 delibere che aggiornano lo stato dei debiti fuori bilancio, coperti dalla Struttura commissariale alla ricostruzione, presieduta dal Francesco Paolo Figliuolo, per un importo di ulteriori 4,5 milioni di euro totali. abbiamo presentato i lavori di somma urgenza, riconosciuto tutto quello che è stato chiesto. “Abbiamo quasi finito di pagare le spese di somma urgenze riconosciute nella precedente ordinanza, anche se i soldi non sono stati tutti incassati ancora, in quanto il saldo sarà consegnato solo a rendicontazione”, conclude l'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani.