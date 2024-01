Il recupero della Ripa, Zattini (Ascom): "Pensiamo in grande, all'ex monastero uno studentato o relais di lusso"

Il 2023 si è concluso con l'annuncio dell'amministrazione comunale di un'intesa col ministero della Cultura per il recupero dell'ex monastero della Ripa, destinata ad ospitare l'archivio comunale, ma anche al tempo stesso a diventare un centro polifunzionale, dotato di spazi multimediali aperti alle giovani generazioni. L'idea - nata dopo che l'alluvione ha devastato l'archivio comunale, in via Asiago - di trasformare l'ex monastero in uno spazio dove far confluire gli archivi territoriali non convince del tutto Ascom-Confcommercio. Alberto Zattini, direttore dell'associazione di categoria. "Gi spazi nell'ex monastero sono molto grandi, per cui riservare un'area agli archivi può certamente essere considerata - premette -. Se invece gli archivi andassero ad occupare tutti gli spazi a disposizione, il quadro cambierebbe in negativo, perché a questo punto quale sarebbe la fruibilità dell'ex monastero? Un immobile del cui recupero si parlava anni - almeno venti, a sensazione -: cosa vogliamo fare, ristrutturarlo e poi renderlo fruibile solo a una percentuale minima di cittadini? Sarebbe uno spreco".

Allo stesso tempo "in un'era nella quale si dibatte tanto di digitalizzazione, vorremmo utilizzare un gioiello come l'ex monastero come 'deposito' cartaceo? Ci sembra poco sensato". Il dibattito, per Ascom, "andrebbe affrontato senza pregiudizi. Tenendo conto anche di eventuali vincoli della Soprintendenza, avanziamo qualche ipotesi sulla possibile futura destinazione d'uso del bene: uno spazio per la socializzazione dei nostri giovani, uno studentato per gli universitari fino a una struttura ricettiva di lusso. Un'ipotesi, quest'ultima, che nel nostro territorio si è concretizzata al Monastero di Sant'Alberico, alla Balze, diventato un raistorante e wine bar. Perché precluderci queste possibilità? La Ripa, d'altra parte, è in pieno centro storico. Un luogo come gli archivi comunali potrebbe tranquillamente essere collocato altrove, visto il numero contenuto di persone che chiederanno di accedervi". Quella dell'ex monastero "è un'opportunità da non lasciarsi scappare, come già fatto a Rocca delle Caminate - a Meldola -, uno degli immobili più ricchi di storia del nostro territorio, il cui livello di fruibilità è piuttosto basso. A Dozza hanno un'enoteca regionale, noi avremmo dovuto fare altrettanto a Rocca della Caminate. Il prodotto da vendere - intendo vino, ma non solo - di certo non ci manca. Non commettiamo lo stesso l’errore con l’ex monastero della Ripa".

Altro luogo da recuperare sarà l'Ex Eridania, rispetto alla quale "come associazione di categoria avevamo avanzato una nostra proposta in passato, ricevendo un certo consenso". L'ex zuccherificio verrà recuperato grazie a un'operazione di Fondazione Cassa dei Risparmi e Comune di Forlì. "Ribadiamo che ha sua logica pensare l'Ex Eridania come una discoteca o luogo di aggregazioni per i giovani, evitando loro pericolosi viaggi in auto nei locali della riviera. Sarebbe opportuno valutare anche i costi di un servizio di navette gratuito che i nostri giovani potrebbero utilizzare per raggiungere la struttura. Come ho già avuto modo di dire, in casi come questi bisogna pensare in grande, perché il recupero di immobili di questo genere capita una volta ogni generazione. E allora, quando lo si fa, è bene osare".