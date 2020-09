Referendum, l'affluenza alle 19: a Forlì ha votato quasi un terzo dei cittadini

Forlivesi alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari. Dopo il 14,14% delle 12, è del 32,46% l'affluenza alle 19 nella provincia di Forlì-Cesena . A Forlì l'affluenza è stata del 31,79%. Domenica si vota fino alle 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15. Documento valido, tessera elettorale e mascherina obbligatoria è il kit indispensabile dell’elettore nell'era del covid. Per evitare assembramenti, specie nelle scuole dove sono ospitate più sezioni, sono previste aree di attesa all’esterno. Gli accessi vengano contingentati e son stabiliti percorsi distinti di ingresso e uscita per evitare incroci. Una volta votato occorre depositare da sé la scheda, mentre al termine di ogni operazione di voto le matite vengono sanificate. Previsti anche ricambi d'aria e areazione naturale e una sanificazione periodica di tavoli, cabine e servizi igienici.

Per cosa si vota

La legge sul taglio dei Parlamentari è stata approvata in via definitiva l'8 ottobre 2019, la cosiddetta 'Riforma Fraccaro'. Con il 'Sì', si conferma la riforma che fa passare il numero dei parlamentari dagli attuali 945 a 600. Nello specifico, i deputati alla Camera si riducono da 630 a 400, mentre i senatori passeranno da 315 a 200. La riforma impone inoltre il tetto di 5 senatori a vita. La principale differenza, cambiando solo il numero dei parlamentari, è il minor costo della politica e il mutato rapporto numerico di rappresentanza sia alla Camera dei deputati (1 deputato per 151.210 abitanti, mentre oggi è 1 per 96.006 abitanti) sia al Senato (1 senatore per 302.420 abitanti, mentre oggi è 1 ogni 188.424 abitanti). Con il 'No', invece, rimane tutto com'è attualmente, quindi 945 parlamentari. In entrambi i casi non si vota e non muta la legge elettorale, ma in caso di vittoria del 'Sì' sarà necessario ridisegnare i collegi elettorali con una legge ordinaria.

Il Testo del quesito

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?». Con il 'Sì' si approva il testo di modifica, con il 'no' lo si respinge e di conseguenza si toglie effetto alla modifica e gli articoli della Costituzione citati restano immutati.

Non c'è quorum

Essendo un referendum costituzionale non è prevista una soglia di votanti per dichiarare la validità della consultazione (il quorum, come previsto nei referendum aborgativi). Quindi vince chi ottiene il maggior numero di voti, indipendentemente dal numero totale di votanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'affluenza alle 19



BAGNO DI ROMAGNA 30,61

BERTINORO 31,20

BORGHI 29,26

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 25,43

CESENA 36,09

CESENATICO 30,95

CIVITELLA DI ROMAGNA 28,90

DOVADOLA 23,72

FORLI' 31,79

FORLIMPOPOLI 32,94

GALEATA 25,32

GAMBETTOLA 33,32

GATTEO 32,73

LONGIANO 34,50

MELDOLA 25,53

MERCATO SARACENO 31,13

MODIGLIANA 30,37

MONTIANO 35,31

PORTICO E SAN BENEDETTO 24,56

PREDAPPIO 27,36

PREMILCUORE 28,49

ROCCA SAN CASCIANO 29,26

RONCOFREDDO 29,18

SAN MAURO PASCOLI 30,88

SANTA SOFIA 30,39

SARSINA 30,10

SAVIGNANO SUL RUBICONE 32,85

SOGLIANO AL RUBICONE 29,22

TREDOZIO 33,33

VERGHERETO 48,24