Referendum del 12 giugno: come partecipare nel ruolo di scrutatore

Il 12 giugno sono previsti 5 referendum popolari abrogativi sul tema della Giustizia ex art 75 Costituzione. Coloro che sono già iscritti all’Albo degli scrutatori e vogliono rendere la propria disponibilità a prestare servizio nei seggi elettorali, sono invitati a manifestare la propria volontà, compilando il modulo "Disponibilità scrutatori per Referendum" presente sul sito www.comune.forli.fc.it, entro il 14 maggio. Per accedere alla compilazione del modulo è necessario essere in possesso di credenziali Spid, oppure Carta d'identità elettronica (Cie).

Chi non è in possesso di tali credenziali può recarsi personalmente con un proprio documento di identità valido negli sportelli dei Servizi Demografici in piazzetta della Misura 5 negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì 8:30-13:00, giovedì 14:30-17:00, sabato 8:30-12:30). Verrà stilato un elenco di elettori disponibili iscritti all’albo, che la Commissione Elettorale, quale organo istituzionale deputato a nominare gli scrutatori, sorteggerà per una quota pari al 30% dei posti disponibili, nelle sezioni elettorali in qualità di effettivi ed i restanti quali riserve. Verrà data priorità a disoccupati e studenti.

Le persone nominate dalla Commissione riceveranno notifica nel rispetto delle modalità e dei tempi di legge. Impegno richiesto: sabato 11 giugno dalle 16 per l'insediamento del seggio, mentre domenica dalle 7 alle 23 orario votazione, a seguire scrutinio schede. Per tutte le informazioni - Ufficio Elettorale tel. 0543.712864, email elettorale@comune.forli.fc.it