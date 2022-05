Referendum della giustizia, più di 500 avvocati analizzano le ragioni del sì e del no: l'incontro

In occasione del Referendum della Giustizia del 12 giugno, gli Ordini degli Avvocati di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini insieme alle Camere penali della Romagna e di Rimini. hanno organizzato per domani, martedì 31 maggio 2022, un importante incontro intitolato “Referendum giustizia: le ragioni del sì, le ragioni del no”, che si svolgerà in videoconferenza dalle ore 15.30 alle 18.30.

Partecipano in veste di relatori: Giandomenico Caiazza, presidente Ucpi (Unione Camere penali), Carlo Nordio, già procuratore della Repubblica di Venezia, e Giuseppe Santalucia, presidente dell’Anm (Associazione nazionale Magistrati).

Prendono la parola: Jacopo Morrone, presidente del Comitato referendario “Io dico SI’”, avvocato, parlamentare della Lega, e Antonio Caputo, presidente del Comitato referendario “Il ‘NO’ mediante il ‘NON’”, avvocato e presidente coordinatore della Federazione italiana dei Circoli Giustizia e Libertà. Modera Antonella Monteleone, direttore della Scuola forense di Forlì-Cesena.

“Gli avvocati - si legge nel messaggio di presentazione dell’iniziativa – rappresentano un settore significativo dell’opinione pubblica in tema di giustizia. Appare quindi essenziale organizzare un evento formativo per approfondire i cinque quesiti referendari, che riguardano la custodia cautelare, la separazione delle carriere dei magistrati, l’elezione del Csm, i consigli giudiziari, l’abrogazione del decreto Severino, temi complessi e di grande rilevanza su cui l’informazione è piuttosto scarsa. Di qui, l’invito a relatori particolarmente qualificati e rappresentativi di posizioni differenziate. Per completezza è stato previsto anche l’intervento dei due opposti Comitati referendari”. Ad oggi sono iscritti all’incontro più di 500 avvocati.