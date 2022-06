Referendum ed elezioni: come richiedere all'Ausl la certificazione degli elettori inabili

In occasione del referendum e delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna hanno comunicato le modalità per il rilascio di certificati per l’ammissione al voto assistito per elettori fisicamente impediti e al voto domiciliare per elettori affetti da infermità gravi che ne rendono impossibile l’allontanamento dall’abitazione. I certificati per il voto da esercitare al proprio domicilio potranno essere richiesti contattando il punto informativo del Dipartimento Sanità Pubblica della Ausl (Via della Rocca 19), telefonando al numero 0543/733585 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. Il voto a domicilio è riservato ad elettori affetti da infermità gravi, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione e/o si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

VOTO ASSISTITO AL SEGGIO

I certificati per le persone che possono recarsi al seggio autonomamente saranno rilasciati agli aventi diritto che ne faranno richiesta presentandosi personalmente nelle sedi indicate, nei giorni 9-10-11 giugno, con documento di identità e scheda elettorale. Nelle giornate dal 9 all'11 giugno il medico igienista sarà presente a Forlimpopoli, Meldola e Castrocaro dalle 9 alle 9:30; a Bertinoro, Civitella, Dovadola dalle 10 alle 10,30; a Modigliana dalle 15.30 alle 16; a Predappio, Galeata, Rocca San Casciano dalle 11 alle 11.30; a Tredozio dalle 16.30 alle 17; mentre a Premilcuore, Santa Sofia e Portico dalle 12 alle 12.30. A Forlì nelle giornate del 9 e 10 giugno l'orario sarà dalle 10 alle 11, mentre, per la sola giornata dell' 11 giugno, l'orario sarà dalle 13:30 alle 14:30.

VOTO ASSISTITO AL SEGGIO PER OSPITI DI STRUTTURE ASSISTENZIALI - Per quanto riguarda le necessità degli ospiti delle Strutture Residenziali Sociali e Socio assistenziali del territorio, si invita l’Ufficio Elettorale a contattare tali Residenze informandole che le Strutture devono inviare direttamente alla scrivente Unità Operativa di Igiene Pubblica di Forlì, al Fax n° 0543-738781, l’elenco delle persone fisicamente impedite che intendono esprimere il voto con un accompagnatore, indicando anche un numero telefonico e il nominativo di un operatore di riferimento al fine di concordare la visita da parte del medico certificatore. Al momento della visita il richiedente dovrà presentare un documento di identità e il certificato elettorale.