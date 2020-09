Referendum, elettori inabili: gli ambulatori Ausl per la certificazione

In vista delle consultazioni referendarie ed elettorali (dove previste) nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna informano sulle modalità per il rilascio di certificati per l’ammissione al voto assistito per elettori fisicamente impediti e al voto domiciliare per elettori affetti da infermità gravi che ne rendono impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

Voto a domicilio

E’ riservato ad elettori affetti da infermità gravi, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione e/o si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. I certificati per il voto da esercitare al proprio domicilio possono essere richiesti contattando il punto informativo del Dipartimento Sanità Pubblica della Ausl (Via della Rocca 19), telefonando al numero 0543/733585 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13.

Voto assistito a seggio

I certificati per le persone che possono recarsi al seggio autonomamente saranno rilasciati agli aventi diritto che ne faranno richiesta presentandosi nelle varie sedi territoriali nella giornata del 20 settembre, con documento di identità e scheda elettorale. Per il solo Comune di Forlì i certificati potranno essere effettuati nella sede dell’Ausl di via della Rocca n.19 nelle seguenti giornate: 7-9-11-14-16-18 settembre, dalle 11 alle12, con accesso diretto, cioè senza necessità di prenotare, presentando documento di riconoscimento e certificato elettorale.

Calendario 20 settembre

Bertinoro 9.00-9.45 -

Premilcuore 9.00-9.30

Portico S.B. 9.00-9.30

S. Sofia 9.00-9.45

Tredozio 15.00-1530

Forlimpopoli 10.00-10.45

Predappio 10.15-11.00

Rocca s.C. 10.00-10.45

Galeata 10.00-10.45

Modigliana 16.00-16.45

Meldola 11.30-12.15

Castrocaro T. 11.45-12.30

Dovadola 11.15-12.00

Civitella R. 11.00-11.45

Forli 9-12