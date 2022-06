Referendum, quasi 10mila forlimpopolesi chiamati al voto: aperture straordinarie per l'Ufficio Elettorale

Sono 9980 (di cui 4858 uomini e 5122 donne) i forlimpopolesi chiamati alle urne domenica per i cinque referendum abrogativi. Si voterà nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e per farlo occorre esibire la tessera elettorale. Per chiedere il rilascio di una nuova tessera o di un duplicato, gli elettori possono rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di Forlimpopoli che nei prossimi giorni sarà aperto con orario prolungato: venerdì e sabato dalle 9 alle 18; domenica dalle 7 alle 23. Lunedì l’ufficio Anagrafe resterà chiuso al pubblico. Sarà garantito solo il servizio di stato civile (denunce di nascita e morte) dalle 8.30 alle 11.30.