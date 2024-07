Referendum sul lavoro della Cgil, oltre 66mila firme in provincia: "Insieme possiamo riconquistare i diritti"

Si conclude la raccolta firme per cambiare le leggi sul lavoro. "La giornata segna un momento importante - commenta Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil Forlì-Cesena -. Si conclude la raccolta firme con numeri che sanciscono l’esigenza della popolazione di avere un lavoro stabile, tutelato, dignitoso e sicuro; straordinario il risultato della provincia di Forlì Cesena che chiude con 66360 firme nei 4 quesiti (60338 cartacee e 6022 con Spid); risultato ottenuto grazie all’impegno straordinario di tutto il gruppo dirigente, l’apparato, delegati nei luoghi di lavoro, attivisti e pensionati”.

“Siamo dunque felici - prosegue Giorgini - di potere ringraziare tutte le persone che apponendo la propria firma, lavoratori, lavoratrici, disoccupati, pensionati, studenti, hanno sostenuto questa campagna, un grazie sincero anche alle tante persone senza cittadinanza italiana che pur non potendo firmare hanno sostenuto assieme a noi questa iniziativa straordinaria”.

"In questi mesi abbiamo incontrato migliaia di persone, condiviso storie, dubbi e riflessioni con un obiettivo chiaro e urgentissimo - prosegue la sindacalista -: il lavoro deve tornare al centro della discussione pubblica perché la mobilitazione per un lavoro stabile, tutelato, dignitoso e sicuro riguarda tutte e tutti. Una grande assemblea diffusa e la raccolta di moltissime firme anche di Amministratori pubblici e di personalità tra cui ricordiamo Elly Schlein che ha raggiunto Forlì e lasciato la sua firma in occasione della Festa dell’Unità e Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all’Università di Bologna, che ha partecipato alla Festa della Costituzione di Cesena e firmato in quell’occasione i 4 quesiti referendari".

A livello nazionale i quattro quesiti presentati dalla Cgil hanno ampiamente superato la soglia delle 500mila firme. Adesso le firme saranno depositate presso la Corte Costituzionale e se la Corte si pronuncerà positivamente nel 2025 si andrà a votare per cambiare le Leggi sul Lavoro.