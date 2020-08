Referendum sul taglio dei parlamentari: ricerca scrutatori fino al 22 agosto

Il 20 ed il 21 settembre è previsto il "Referendum Popolare Confermativo Riduzione numero parlamentari ex art 138 Cost". La Commissione Elettorale Comunale ha reso noto che coloro che sono già iscritti all’Albo degli scrutatori e vogliono rendere la propria disponibilità a prestare servizio nei seggi elettorali, sono invitati a manifestare la propria volontà, compilando il modulo online raggiungibile al link "https://romagnaforlivese.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ELE_001" entro le 23:59 di sabato 22 agosto.

Verrà stilato un elenco di elettori disponibili iscritti all’albo, che la Commissione Elettorale, quale organo istituzionale deputato a nominare gli scrutatori, sorteggerà per una quota pari al 30% dei posti disponibili, nelle sezioni elettorali in qualità di effettivi ed i restanti quali riserve. Verrà data priorità a disoccupati e studenti. Le persone nominate dalla Commissione riceveranno notifica nel rispetto delle modalità e dei tempi di legge. E’ previsto un compenso forfettario di 104 euro per i seggi ordinari e 53 euro per i seggi speciali.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Elettorale al numero 0543.712864, oppure i componenti della Commissione Elettorale: Giorgia Bedei (giorgia.bedei@comune.forli.fc.it), Loretta Prati (loretta.prati@comune.forli.fc.it) e Maria Teresa Rinieri (mariateresa.rinieri@comune.forli.fc.it).