Auto piena di refurtiva: restano da rintracciare i proprietari di una tromba, una chitarra e altri oggetti

Una macchina carica di arnesi da scasso e di presunta refurtiva. A distanza di un paio di mesi dal controllo, la Polizia doffonde le immagini degli oggetti recuperati e in cerca del loro proprietario. Gli oggetti erano stati recuperati nella serata del 1 aprile in un servizio straordinario di controllo del territorio anche con la predisposizione di un posto di blocco lungo la via Emilia in località Villanova, con la partecipazione di unità operative dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, della Sezione di Polizia Stradale di Forlì e del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna.

Nel corso di queste attività venne individuata un’autovettura sospetta condotta da un campano di 64 anni, noto per reati contro il patrimonio e senza alcun riferimento stabile in Romagna, che una volta perquisito venne trovato in possesso di arnesi da scasso (spadini, pinze, tenaglie e altri strumenti quali torce elettriche e guanti in lattice) e oggetti di provenienza illecita: una bicicletta da corsa, un decespugliatore, una confezione contenente una scopa elettrica nuova, un avviatore professionale per autovetture, una chitarra elettrica nella sua fodera e una tromba nella sua custodia, svariate paia di scarpe nuove e seminuove ancora impacchettate e altro, che furono sequestrati poiché ritenuti refurtiva proveniente da uno o più furti in abitazione ovvero garage o depositi secondari.

In effetti, dagli accertamenti fin qui svolti, sono state identificate quattro persone offese, che nella stessa notte del fermo dell’uomo avevano subìto furti dall’interno dei loro garage con l'effrazione della basculante. Parte degli oggetti sono stati quindi restituiti ma restano ancora da identificare i proprietari di una tromba, un decespugliatore, una chitarra elettrica e un’aspirapolvere ancora custodito dentro la scatola. Si inviano le fotografie degli oggetti nella speranza che qualche lettore possa riconoscere qualcosa di sua proprietà.