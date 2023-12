Regalo di Natale anticipato: acquista un gratta e vinci, un colpo a cinque cifre nella tabaccheria fortunata

Regalo di Natale anticipato per una giovane coppia. Sotto l'albero addobbato troveranno infatti la somma di 10mila euro, frutto di una vincita al gratta e vinci. La Dea Bendata è tornata mercoledì mattina in via Giorgio Regnoli, alla tabaccheria "Contrada Grande" gestita da Adriano Salinitro. "Un cliente che viene frequentemente ha acquistato un 'grattino' da 5 euro della serie "Doppia Sfida", trovando tre simboli da 10mila euro. E' un bel regalo di Natale per lui e per la sua compagna".

Il punto vendita di via Regnoli 97 non è nuovo a vincite importanti. Nel maggio del 2021 undici persone vinsero al Lotto 4.800 euro con un terno e dieci ambi attraverso numeri suggeriti da Salinitro, mentre nel settembre del 2022 venne sfiorato il colpo della vita al Superenalotto, con un "5" da 32.819,73 euro. "Anche il 2023 è stato un anno fortunato - spiega l'esercente -. Ci sono state più vincite superiori ai 500 e mille euro tra Lotto e Gratta e Vinci. Siamo contenti di aver regalato qualche sorriso".