Un regalo di Natale per l'ospedale: il bar dona un maxi panettone a medici e infermieri

Un dolce regalo è arrivato martedì 22 dicembre in ospedale per festeggiare il Natale con tutti gli operatori sanitari del reparto di Chirurgia e Terapie oncologiche avanzate di Forlì, diretto dal prof. Giorgio Ercolani.

Un dono particolarmente gradito per questi infermieri e medici che da mesi lavorano in emergenza Covid. "Ringrazio - afferma il prof Ercolani - per la donazione di questo grande panettone, il Bar Caffè Casavecchia di Massimo e Titti. Questi piccoli ma significativi gesti ci fanno sentire il supporto e la vicinanza di tutti in un momento tanto difficile e costituiscono un gesto di speranza in occasione delle festività natalizie".