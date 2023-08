Dalla Regione arriva l'ok alla raccolta del legname caduto nell'alveo dei fiumi"

"Una buona notizia per la sicurezza dei nostri fiumi e la salvaguardia delle comunità locali". Così il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini commenta l'autorizzazione della Regione alla raccolta del legname caduto nell'alveo o trasportato in prossimità delle sponde dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco e Bevano e lo affluenti e rii minori, per uso familiare (personale e domestico).

Per raccogliere il legname basta inviare una semplice comunicazione scritta alla sede competente dell’Ufficio territoriale dell’Agenzia regionale e per conoscenza al Comune territorialmente interessato. Nella comunicazione si dovranno indicare il nominativo del richiedente e il relativo indirizzo e numero di telefono; il corso d’acqua, la località e il tratto interessati; il periodo in cui si svolgerà la raccolta.