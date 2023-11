Uno spazio con tanti giochi in legno dove fare amicizia: inaugurato il 'regno dei balocchi'

Sabato pomeriggio è stata inaugurata la nuova sede dell’Associazione “Nonno Banter 57 Aps”. Un sogno, quello di una casa per l’Associazione, che si è realizzato e che regala ai bimbi, ma anche ai grandi, uno spazio con tanti giochi di legno dove divertirsi e stare insieme. Ad accompagnare il taglio del nastro insieme al presidente Walter Turci, il sindaco Roberto Cavallucci ed il parroco di Meldola Don Enrico Casadio.

Per l'occasione i volontari dell'Associazione hanno accolto i più piccoli con tante proposte divertenti, i giochi in legno realizzati dalle sapienti mani di Turci e una golosa merenda. I nuovi locali di “Nonno Banter” offriranno spazi dedicati a laboratori creativi, angolo lettura, giochi educativi e possibilità di organizzare eventi speciali su prenotazione.

Dal sindaco "un enorme ringraziamento all'Associazione Nonno Banter 57 che ha scelto di aprire questo spazio, a Meldola in via Montanari 6, bellissimo per i più piccoli, offrendo loro una occasione di gioco e socialità e che nel corso degli anni è diventata un importante punto di riferimento per tutta la Città e non solo".