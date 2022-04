Si litiga sul bilancio in Consiglio. L'opposizione: "Molte spese previste, ma poche realizzate. E' la differenza tra il dire e il fare"

Consiglio comunale infuocato per trattare il rendiconto, vale a dire il documento di bilancio che tira le somme della gestione finanziaria del Comune di Forlì nello scorso anno. Accuse reciproche sull'andamento dei conti tra maggioranza e opposizione. Il primo affondo è arrivato dall'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani che nella sua relazione iniziale critica le precedenti amministrazioni di centro-sinistra sull'indebitamento.

Lo fa prendendo a riferimento uno schema elaborato del Comune di Cesena in cui si confronta l'indebitamento per abitante dei capoluoghi della regione. “Emerge che siamo il comune capoluogo più indebitato dell'Emilia-Romagna. A Cesena l'indebitamento cresce dai 196 euro pro capite del 2019 ai 231 del 2021. Forlì nel 2019 era a tre volte tanto, a 653 euro pro-capite – relaziona Cicognani -. Le precedenti amministrazioni hanno speso molto e non si sa bene come. Sono dati non nostri, che vanno indagati. La virtuosità decantata delle precedenti amministrazioni non la vedo in questi numeri”. I mutui, invece, spiega Cicognani, si sono ridotti da 84 a 68 milioni di euro dal 2019 al 2021.

All'attacco sull'avanzo di amministrazione va, invece, il centro-sinistra. Si tratta di denaro che era in bilancio come spesa, ma che poi non è stato effettivamente impiegato. “Quest'anno l'avanzo libero è di 21,3 milioni di euro, in linea coi 19-20 negli ultimi due anni”, sempre Cicognani. E' invece una spia di una incapacità di gestione per l'opposizione di centro sinistra. Spiega Giorgio Calderoni, consigliere di 'Forlì e co': “L'avanzo libero pro capite è molto alto rispetto agli altri Comuni, il ché significa che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Anche i revisori dei conti, chiedono attenzione a quello che definiscono un 'recupero di una maggiore capacità di realizzazione dei progetti previsti in investimento'”. Per Calderoni la grande differenza tra il preventivato e il realizzato deriva da “eccessiva smania di presentare progetti”.

Sullo stesso piano la critica del capogruppo Pd Soufian Hafi Alemani: “Nel rendiconto si rilevano 1,7 milioni di minori spese di spese correnti sul welfare, su un totale di 14 milioni di euro di economie sulla spesa corrente. Si sono fatte economie per 1,7 milioni per le politiche sociali, denaro che si era previsto di spendere, ma non si sa bene perché alla fine non si è speso”. E sugli investimenti aggiunge: “Si fanno listoni di cento milioni di euro di opere pubbliche, ma poi in rendiconto scopiamo che tutto si riduce a più modesti numeri, e questo on per colpa dell'amministrazione, ma perché si torna a numeri fisiologici per un ente della nostra dimensione. Quindi non c'è bisogno di strafare e promettere di continuo”.

Il riferimento di Alemani è il piano degli investimenti che vede sommarsi “un fondo pluriennale vincolato pari a 46 milioni di euro, per lavori pubblici partiti o mandati a gara, interamente finanziati – come spiega l'assessore Cicognani - e altri 47 milioni dal Pnrr, per circa cento milioni di investimenti. Denaro su cui esprime preoccupazione Cicognani: “L'aumento delle materie prime porta ad un aumento del 30% dei costi degli interventi e, per realizzare quanto previsto potrebbero mancare 30 milioni”. L'assessore chieda che intervenga lo Stato con un ripiano oppure propone di accendere un mutuo. Sempre dal rendiconto emerge la stima che il Comune di Forlì vanta un credito di 5,5 milioni dall'Unione dei Comuni, da cui è uscito all'inizio del 2022. Gli altri Comuni pagheranno queste cifre in 12 rate mensili, già partite lo scorso gennaio. Il rendiconto è stato approvato con 18 favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti.