"Le voci di chi c'era", il reportage sull'alluvione: le testimonianze di chi prestò i primi soccorsi

Doveva essere un’intervista telefonica. Poi è stato un viaggio sul territorio per ascoltare dal vivo le persone che lo scorso maggio, quando l’Emilia-Romagna è stata colpita da alluvioni senza precedenti, era lì, in prima linea, a prestare soccorso.“Le voci di chi c’era’ è diventato un video-reportage di 20 minuti che intreccia i volti e i racconti di amministratori e funzionari dei Comuni, dei tecnici e, soprattutto, dei volontari e operatori dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, arrivati anche da altre regioni, e del soccorso alpino. Il racconto, a cura dell’Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta regionale, è in primo piano su Lepida Tv al sito: https://www.lepida.tv/ .

“Il racconto corale dell’impegno di tantissime persone, donne e uomini che hanno condiviso allo stesso la paura e la volontà di fare il massimo per gestire e uscire dall’emergenza, in situazioni durissime- sottolinea Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione Civile -. Una squadra vincente, basata sulla professionalità e i valori della condivisione e dell’aiuto reciproco, che rappresenta un patrimonio indispensabile per tutti noi: a tutte e tutti loro va davvero un grazie enorme”. Sempre sul palinsesto on demand della piattaforma, è stata creata anche ‘Fuori dal fango’, la nuova sezione che raccoglie tutto il materiale video sull’emergenza, e che continuerà ad essere il contenitore per testimoniare anche le fasi della ricostruzione.

All’interno della categoria sono disponibili il video con le immagini del primo sorvolo sulle aree alluvionate da parte del commissario alla Ricostruzione dell’Emilia Romagna, il generale Francesco Paolo Figliuolo, le testimonianze dei volontari del centro donazioni al Pala Fiera di Forlì, l’intervista al fondatore di Rockin’1000 e del sistema di coordinamento volontari ‘Volontari SOS’, Fabio Zaffagnini, ‘Una maturità particolare’, con le voci degli studenti del liceo scientifico Torricelli-Ballardini di Faenza e gli spot della raccolta fondi regionale.

E ancora, altre novità

Aggiornate anche le altre categorie del palinsesto on demand di LepidaTV con ‘Argos’ e ‘Dory’, due nuovi documentari inseriti nella sezione ‘Lavoro e imprese’ e dedicati alle ricorse ittiche e la pesca artigianale in Adriatico, dieci video tutorial di piantumazione e cura degli alberi, un video sulla filiera della Space economy dell’Emilia-Romagna e un altro sull’idrogeno verde. Disponibili anche tutti i nuovi spot realizzati nell’ambito delle campagne di comunicazione regionali. Da ‘Anche tu, Salta su!’ sul trasporto scolastico gratuito, alla campagna per la donazione sangue con Paolo Cevoli e lo spot di sensibilizzazione sull’endometriosi, da ‘Romagna, la vacanza degli italiani’ alle clip con le ricette di Orietta Berti di Apt servizi.