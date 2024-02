Restano bloccati dentro al cimitero al buio e sotto la pioggia: la Polizia soccorre due anziani

Sono rimasti bloccati all'interno del cimitero e sono stati portati in salvo dalla Polizia. L'episodio si è verificato alle 17.20 di sabato, quando la sala operativa della Questura di Forlì-Cesena ha ricevuto una richiesta di aiuto da una coppia di ottantenni che erano rimasti chiusi all’interno del cimitero ubicato in via Cà Bagnoli, nel quartiere Villarotta.

La volante, portatasi immediatamente sul posto, attraverso il cancello ha preso contatto con la coppia che ha spiegato che qualche minuto prima, mentre erano intenti a depositare dei fiori sulle lapidi dei loro cari, si sono accordi che il cancello principale si era chiuso. I due anziani avevano già provato a utilizzare il pulsante di apertura del cancello posto all’interno, ma il dispositivo si era rivelato non funzionante. Nel frattempo si era fatto buio e aveva iniziato anche a piovere.

Gli operatori della volante hanno deciso quindi di intervenire nell’immediatezza, prima che le condizioni meteorologiche avverse e il buio rendessero l’operazione più complicata. Attraverso l’utilizzo di due scale reperite sul posto, i poliziotto sono riusciti - con non poca fatica - a far scavalcare ai due malcapitati un muretto di cinta alto all’incirca due metri e mezzo.

Gli agenti hanno poi accompagnato la coppia di anziani all’auto, e i due si sono mostrati sollevati e grati dall’aiuto ricevuto, in quanto erano rimasti chiusi all’interno del cimitero per quasi un’ora. Subito dopo è arrivato l'addetto del cimitero reperibile, il quale ha riferito che avrebbe attivato un tecnico per sistemare l’impianto elettrico di apertura di emergenza del cancello.