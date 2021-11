Restaurato il grande dipinto di Francesco Olivucci: sarà protagonista a Torino a "Flashback Arte Fiera"

Restauro completato. E' partito da Forlì, destinazione Torino dove farà bella mostra di sè a "Flashback" (una delle più originali fiere d'arte italiana, in programma fino a domenica all'ex caserma Dogali, il cui titolo della nona edizione è Free Zone) il dipinto di grandi dimensioni 3x2.70 metri dell'autore forlivese Francesco Olivucci. La rappresentazione, realizzata a tecnica mista matita e acquarello su carta, è la bozza di un più grande affresco eseguito sui muri del Salone D'onore del Prefettura di Forlì, commissionata nel 1938 per celebrare i trionfi del fascismo.

Forse per questa ragione poi successivamente rimosso e dunque non più fruibile se non nelle testimonianze fotografiche di repertorio. 150 metri quadrati era la superficie originale dell’intera dell'opera affidata ad Olivucci che diventò un significativo interprete del novecento, in particolare di quella "nuova" pittura murale caldeggiata da Sironi, Funi e Campigli in antagonismo alla più borghese pittura da cavalletto. Olivucci affianca a questa produzione artistica imbevuta di retorica, una ricerca personale incisoria di carattere realista avente per tema la critica al fascismo, l'esaltazione della Resistenza e dei suoi martiri locali. Il restauro è stato eseguito da Formula Servizi.