Restauro della colonna della Madonna del Fuoco, l'assessore Cicognani: "Se non si partiva ora il cantiere si sarebbe arenato"

Sono partiti martedì i lavori di restauro e risanamento conservativo della statua eretta in onore della Madonna del Fuoco in Piazza Duomo. Il cantiere, caratterizzato da un quadro economico complessivo di 265mila euro, interessa parzialmente anche l’area di sosta nei pressi del monumento. L'assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani, replica alle contestazioni avanzate dal Partito Democratico: "Prima di tutto, i posti auto di cui parla il Pd sono meno di una decina e non venti. Con la rimozione dei ponteggi, che verrà effettuata giovedì nonostante si tratti di una giornata di festa, verranno infatti resi nuovamente fruibili ulteriori parcheggi. Sapevamo che l’allestimento delle impalcature avrebbe comportato la perdita temporanea di alcuni stalli ma, viste le criticità che interessano il comparto dei lavori pubblici, con ritardi strutturali nella consegna del materiale e difficoltà di reperimento delle ditte appaltatrici, abbiamo voluto affidare i lavori il prima possibile, per non perdere tempo prezioso".

Prosegue Cicognani: "Se ho capito bene, il Partito Democratico avrebbe preferito rifiutare la disponibilità dell’unica impresa libera sul mercato per poi far partire i lavori in data da destinarsi. Così facendo, il cantiere della Madonna del Fuoco si sarebbe arenato ancor prima di iniziare. La cosa che più mi rattrista è il fatto che, con le loro parole, i consiglieri comunali del Partito Democratico denotano una scarsa attenzione e un’assoluta mancanza di riguardo per questo cantiere. Per noi, invece, si tratta di un progetto di restauro importantissimo, che ci sta molto a cuore. L’obiettivo, salvo imprevisti, è quello di completare i lavori entro il 4 febbraio 2023".