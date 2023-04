Piazza Saffi, lavori conclusi: restaurata la targa commemorativa del sacrificio dei partigiani

Con il ripristino della targa commemorativa del sacrificio dei partigiani Adriano Casadei, Silvio Corbari, Arturo Spazzoli e Iris Versari, si è concluso il percorso di riqualificazione dei 16 lampioni di Piazza Saffi. Si tratta, spiega il sindaco Gian Luca Zattini, di "un intervento atteso da tempo, di cui non ci si era mai interessati con le dovute accortezze e le necessarie procedure. Per questa Amministrazione era una questione di orgoglio e rispetto del patrimonio pubblico. Abbiamo finanziato i lavori con grande determinazione e con la stessa determinazione li abbiamo conclusi". Dal primo cittadino un ringraziamento "alla ditta che ha eseguito i lavori e ai nostri bravissimi tecnici che hanno redatto il progetto e supervisionato l’area".

L'intervento

Hanno 88 anni i lampioni di Piazza Saffi, realizzati nel 1933 in occasione del rifacimento monumentale dell'arredo del quadrilatero. I lavori prevedevano il riposizionamento di nuovi pali portanti identici ai precedenti, mentre tutte le componenti storiche ornamentali (basamenti e decori in ghisa, fregi e targhe in bronzo, fioriere, tappi e braccetti porta corpi illuminanti) sono state restaurate. L'intervento si è reso necessario in quanto le strutture portanti stavano mostrando segni di instabilità, degrado ed insicurezza.