Coperto da una patina di smog e deteriorato dalle intemperie: si restaura il busto di Giuseppe Gaudenzi

Il marmo bianco del monumento che lo rappresenta è coperto da una spessa patina di smog, oltre che essere deteriorato dalle intemperie. Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di restauro al busto di Giuseppe Gaudenzi, sindaco di Forlì, pubblicista, Repubblicano e deputato per ben tre mandati. Il busto si trova davanti al cancello principale dell'ingresso dei giardini di Piazzale della Vittoria, oggetto da un importante intervento di riqualificazione da 850mila euro. "Dopo la recente inaugurazione dei Giardini Pubblici, era necessario ripulire anche questo importante busto, per restituirlo in tutto il suo splendore alla città", ammette il sindaco Gian Luca Zattini, nel comunicare l'inizio dei lavori.

C'è un legame simbolico che unisce la data della morte di Giuseppe Mazzini con quella della nascita di Giuseppe Gaudenzi. Nel 1872 infatti si conclude la vita terrena dell'apostolo dell'unità italiana ma nel contempo fioriscono i semi del suo prolifico insegnamento. Infatti a Terra del Sole, allora sotto la provincia di Firenze, il 17 febbraio 1872 nacque Gaudenzi, figura leggendaria del movimento democratico e repubblicano forlivese. Infatti fu sindaco di Forli per due mandati e per tre deputato nell'assemblea del Regno d'Italia fra il 1909 e il 1923. Infaticabile organizzatore, allievo del municipalismo di Aurelio Saffi, fu il primo segretario nazionale del Partito Repubblicano nel 1895. Fermo oppositore del fascismo si ritirò dal 1925 a vita privata e si spense nella sua casa di campagna nel 1936 a Pievequinta.

