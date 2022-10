Madonna del Fuoco, la statua in Piazza del Duomo verrà restaurata: semaforo verde ai lavori

La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per i lavori di restauro e risanamento conservativo della statua eretta in onore della Madonna del Fuoco in Piazza Duomo. Sul piatto verranno messe 265mila euro. Il progetto, spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani, "intende ridare lustro e mettere in sicurezza la statua della Beata Vergine. Si tratta di lavori che ci stanno particolarmente a cuore, perchè riguardano la nostra patrona, protettrice della città di Forlì e di tutti i suoi abitanti".

"Grazie agli interventi previsti nel progetto la valorizzeremo nella sua interezza e complessità - prosegue Cicognani -. Interverremo sul basamento, la colonna votiva e sull’effige vera e propria, vittime in questi anni delle intemperie, dello smog e dello scorrere del tempo. Ce la metteremo tutta per completare i lavori entro il 4 febbraio 2023, così da restituire alla città un’immagine ancora più bella della nostra patrona". Nei mesi passati sono state eseguite delle indagini georadar sull'area di sedime del monumento dedicato alla patrona di Forlì, propedeutiche alla progettazione di restauro dello stesso.

La statua in marmo di Carrara era stata oggetto di verifiche da parte di esperti guidati dall'architetto Giancarlo Gatta, che hanno evidenziato la necessità di un intervento di riqualificazione, "ferita" dai segni del tempo e dalle intemperie. Il monumento dovrà esser sottoposto ad interventi di pulitura, poichè le superficie risultano annerite, ma saranno restaurati anche i basamenti e la recinzione che circonda la colonna. L'ultimo intervento di restauro risale a 20 anni fa e fu finanziato dal Rotary Club Forlì.