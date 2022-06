Restauro della statua della Madonna per 300mila euro: "Lavoro completato entro la festa della patrona"

Una raccolta fondi sul modello dell'Art bonus per il restauro da 300.000 euro della Madonna del fuoco di Forlì. La proposta del gruppo Forlì e co, esplicitata lunedì in Consiglio comunale da Giorgio Calderoni durante la discussione di una variazione di bilancio che tra gli altri finanzia l'intervento, viene fatta sua dalla giunta. Ma senza stralciare il finanziamento. Come precisa infatti l'assessore al Bilancio, Vittorio Cicognani, la proposta è "rafforzata" dalla variazione, lanciare una raccolta fondi ai cittadini, un Art bonus come per la Casa della musica con la certezza che verrà comunque realizzata "farà da stimolo a raccolta". Invece, conclude, "stralciare l'intervento significa allungare i tempi, quando i lavori termineranno entro il 2 febbraio 2023".

È un "simbolo della città" concordano Calderoni e Cicognani, con il civico che ricorda altri casi in Italia dove il restauro di alcune opere pubbliche è stato realizzato con l'aiuto di una raccolta fondi, dalla statua del Nettuno di Bologna alla guglia della Madonnina del Duomo di Milano, dalla statua di Savonarola a Ferrara a 12 statue di Prato della valle a Padova. "É un simbolo della città- ribadisce- e dobbiamo rivolgerci alla città per uno sforzo e fare fronte alla spesa". La variazione con relativa applicazione d'avanzo da circa otto milioni di euro è approvata a maggioranza con cinque astensioni. (fonte Dire)