Modigliana, affidati i lavori per la seconda parte del restauro della Tribuna

Grazie al finanziamento di 98mila euro, concesso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, a cui si aggiungono 44mila euro messi a disposizione dal Comune di Modigliana, sono già stati affidati i lavori di restauro per il secondo stralcio dei Lavori di restauro della Tribuna, edificio simbolo della Comunità di Modigliana. Procederà l'impresa di restauro, Giunchi Andrea di Cesena, la stessa che ha eseguito l’intervento per il primo stralcio. Il cantiere inizierà lunedì, con l’obiettivo di completare i lavori entro la stagione autunnale.

"Il ritardo nell’affidamento dei lavori è stato purtroppo determinato dalle gravissime vicende meteoriche del 2 e 16 maggio, che hanno devastato il territorio di Modigliana e bloccato per diversi mesi ogni altra attività operativa non strettamente collegata agli interventi eseguiti in urgenza per la salvaguardia del territorio - spiega il sindaco Jader Dardi -. L’edificio della Tribuna è stato oggetto di un primo importante intervento di restauro che hainteressato la parte prospiciente la Piazza Don Minzoni, oltre al restauro e conservazione della Statua della Madonna".

"Abbiamo ritenuto necessario mantenere la richiesta di finanziamento alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - sottolinea il primo cittadino - per potere conservare e valorizzare l’Edificio della Tribuna, attivando il Secondo Stralcio dei lavori, che interesserà la parte interna, la scala, la parte di copertura, la sostituzione e il ripristino della muratura ammalorata. Dal Secondo Stralcio sono esclusi i due campanili che sorgono a lato della Tribuna e per i quali sarà necessario mettere in atto un ulteriore intervento di manutenzione".

"Ringrazio la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per la continua attenzione manifestata in favore della conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale, un'attenzione importante che affianca le piccole realtà dei Comuni collinari che stanno affrontando con fatica gli interventi di ripartenza per riparare ai gravissimi danni arrecati al territorio - conclude Dardi -. La conservazione della memoria storica e del patrimonio culturale, è un primo indispensabile obiettivo e per la Comunità di Modigliana, il restauro e la valorizzazione dell'Edificio della Tribuna, rappresentano un valore identitario che va certamente salvaguardato e valorizzato".