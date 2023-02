Réunion dei dj e degli animatori della storica radio libera forlivese 'Radio Studio 80'

Si sono ritrovati nella terrazza del ristorante “Panoramico” venerdì sera i componenti di "Radio Studio 80", storica radio libera forlivese fondata nel 1980. Una reunion, anticipo del prossimo carnevale che ha visto coinvolti tutti gli storici componenti della radio. Nata negli anni '80, iniziò a trasmettere negli studi di Corso della Repubblica le hit del momento organizzando feste ed eventi nei locali forlivesi oltre che ad intrattenere i più giovani sui 90 Mhz. Alcuni dei "giovani" DJ presenti alla reunion sono ancora in pista dietro ad una consolle come Massimo Zompanti, mentre l’introduzione alla festa è stata curata da Alberto Gabbricci, oggi colonna della "Soul brother company", associazione culturale musicale. Da segnalare la presenza di tanti protagonisti arrivati da varie parti d'Italia per partecipare all'evento, per rimembrare i tempi passati e testimoniare come Forlì è sempre stata all’avanguardia con le proprie emittenti e "Radio Studio 80" è stata sicuramente una di quelle più amate.