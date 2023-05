"Ri-coloriamo il mondo": a Forlimpopoli una raccolta di colori, libri e quaderni per i bimbi colpiti dall'alluvione

Parte a Forlimpopoli l’iniziativa “Ri-coloriamo il mondo” per la raccolta di materiali di cancelleria e libri in sostegno ai bambini delle famiglie colpiti dall’alluvione. Le mamme dell’asilo nido "La casa di Mary Poppins" in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Forlimpopoli raccolgono scatole di colori, penne, matite, gomme, astucci, libri, quaderni, fogli di carta, purché nuovi o in ottime condizioni. I volontari dell’emergenza alluvione di Forlimpopoli provvederanno poi a distribuire tutto il materiale donato nelle scuole delle zone più colpite. Il negozio e punto di raccolta si trova in via G. Matteotti 14/C ed è aperto il lunedì e il giovedì solo la mattina dalle ore 9.30 alle 12.30 e gli altri giorni della settimana, a esclusione della domenica, anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle 19.00. Per maggiori informazioni: 3371195828