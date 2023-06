"Ri-coloriamo il mondo": il cuore di Forlimpopoli per le scuole alluvionate dei Romiti

“E se facessimo una raccolta di materiale di cancelleria e libri per i bambini che stanno perdendo tutto?”. La richiesta arrivata dalle mamme del nido “La Casa di Mary Poppins” di Forlimpopoli capitanate da Annalisa è di quelle che non si possono ignorare, anche se si è nel bel mezzo di un’emergenza, il telefono squilla giorno e notte e ci sono tante situazioni da monitorare e problemi da risolvere. È il momento in cui tutto sembra grigio, anzi, peggio, in cui tutto è del colore del fango. In un batter d’occhio, con il coordinamento dell’Amministrazione Comunale, la chat dei volontari diventa rovente e nasce “Ri-coloriamo il mondo”, l’iniziativa di solidarietà che ha coinvolto la comunità forlimpopolese a favore dei bambini dei quartieri più colpiti dall’alluvione.

Con sede al negozio “Mammamamma” grazie alla proprietaria, Fabiola Crudeli, che ha messo a disposizione il proprio spazio, in meno di un mese sono stati raccolti quaderni, colori, libri, penne, confezioni di pongo, matite e chi più ne ha più ne metta in una quantità impensabile. Tanti i privati che hanno contribuito, ma dentro ad alcune aziende sono state organizzate delle raccolte (come nella ditta Celanese) e qualcuna ha persino ordinato, assieme alla propria cancelleria, del materiale da donare. L' iniziativa è stata sposata anche dal Centro Didattico Romagnolo e dalla Bottega dell'Invisibile di Forlimpopoli che si sono uniti ai tanti che hanno aderito con entusiasmo.

“Una signora – racconta Fabiola di Mammamamma – passava di qui con qualcosa di nuovo ogni volta che andava a fare la spesa. Ha detto di essere stata fortunata in questa disgrazia e di voler aiutare i bimbi che per lei sono tutti nipoti”. A questo grande movimento di persone, si è aggiunta anche la Ditta Crayola, con una donazione di materiale veramente significativa per la quale non si può che esprimere un grandissimo ringraziamento.

“Non possiamo che essere grati - commentano la sindaca Milena Garavini e l' assessora Elisa Bedei - a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a questa iniziativa. È l’ennesimo segno del fatto che la comunità forlimpopolese è presente, intraprendente, propositiva e, soprattutto generosa. L’idea di Ri-colorare il mondo è diversa: mentre molti volontari si sono prodigati per il recupero dell’essenziale, la raccolta ha pensato ai bambini e al “dopo”, andando a completare a suo modo il grandissimo lavoro di tutti i volontari che hanno agito sul campo nell’immediato”. Il materiale raccolto, ben 20 scatoloni pieni zeppi, è stato consegnato dai volontari e dalla Protezione Civile di Forlimpopoli alla Scuola Media del quartiere Romiti che, a sua volta, distribuirà il tutto alle sedi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia e alle famiglie che hanno avuto danni.