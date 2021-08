Rianimazione cardiopolmonare e manovre salvavita: il team forlivese di "Viva" riparte dalla serata dei Buskers a Santa Sofia

È ripartita domenica sera, in occasione della serata dei Buskers, a Santa Sofia, la campagna "Viva" di sensibilizzazione per la Rianimazione cardiopolmonare con l'allestimento di un banchetto e degli interventi dimostrativi. Erano presenti in rappresentanza del gruppo "Viva" di Forlì Debora Bombardi, Marco Lippi e Roberto Mengozzi. "Le dimostrazioni di Marco - raccontano i volontari - hanno attirato soprattutto l'interesse dei più piccoli. Più di 30 ragazzi, con una età compresa fra i 7 e i 12 anni, si sono fermati al banchetto di Viva e hanno ascoltato le indicazioni sulle manovre salvavita, praticando il massaggio cardiaco sui manichini. I genitori,a pochi passi da loro, osservavano orgogliosi".

"La campagna Viva - spiega Bombardi, coordinatrice del gruppo insieme a Sandra Nocciolini - nasce nel 2012 su indicazione dell'unione europea, che, dati gli alti numeri di casi registrati, invitava i Paesi membri a rafforzare l’informazione sui rischi legati all’arr esto cardiaco e sull’importanza della rianimazione cardiopulmonary. Il team forlivese si è formato nel 2013, ed è composto da medici e infermieri di Irc (Italian resuscitation council), personale di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale, Pronto soccorso, Medicina d’urgenza, 118 e Cardiologia.A Forlì, ogni anno, vengono colpite da arresto cardiaco tra le 60 e le 70 persone, a fronte dei

400mila casi registrati in Europa e dei 4-5 milioni nel mondo. Oggi l’attività di Viva a Forlì puo' contare su una quindicina di volontari".

"Tante le iniziative di sensibilizzazione e formazione in programma per i prossimi mesi - prosegue Bombardi - Siamo già stati contattati dalla scuola primaria di Dovadola e dalla Misericordia di Rocca San Casciano per un evento aperto alla cittadinanza e siamo in attesa di valutare nuove richieste. In questi anni abbiamo formato alle manovre salvavita centinaia di studenti, educatori,sportivi e semplici cittadini".