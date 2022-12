Riapre un popolare bar del centro storico: "Contro il carovita, il caffè a un euro"

Anno nuovo, nuove riaperture. Buone notizie per i frequentatori del centro storico: è prevista per il mese di gennaio l’inaugurazione del bar “Cavalieri”, in corso della Repubblica, dopo la chiusura avvenuta un anno fa. Riapre i battenti un punto di ritrovo molto frequentato, anche dagli studenti del Campus universitario, nel centro città. I “Cavalieri” si propongono con una gestione completamente rinnovata, quella di Arturo e Rosaria. Gestione rinnovata, ma non nel nome.

“Abbiamo deciso di mantenere quello originario, Cavalieri, perché i forlivesi erano molto affezionati a questo locale - spiegano - ma ci saranno tante novità”. Arturo Raffio e Rosaria Gangi sono due giovani fidanzati di origini campane che hanno deciso di intraprendere una nuova avventura e di investire nel centro storico di Forlì. Proporranno i prodotti tipici della loro terra: babà, sfogliatelle e, perché no, cannoli siciliani. Non solo bar, ma anche locale da aperitivo che offrirà una scelta di piccola pasticceria.

Tratto distintivo, una politica dei prezzi che tiene conto del momento storico. “Da noi il caffè si pagherà un euro - dice Arturo - e con due euro si potrà fare colazione con pasta e caffè. Di questi tempi dobbiamo andare incontro alle esigenze dei clienti”. La nuova gestione si vuole rivolgere in modo particolare agli studenti universitari. “Il nostro non vuole essere un semplice bar, ma un luogo di ritrovo dove le persone, i ragazzi, gli studenti, si possono fermare per tutto il tempo che vogliono, a prescindere da quello che consumano - spiegano -. Bastano un libro e un caffè”.