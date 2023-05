Inondata da acqua e fango: la boutique non si arrende alla piena e riparte, "Ma la strada è ancora lunga e faticosa"

Dal disastro alla ripartenza. Giovedì, dopo 7 giorni di duro lavoro, ha riaperto al pubblico il punto vendita Fabbri Boutiques in Viale Bologna 140. Il negozio si trova infatti in una delle aree più colpite dalla piena del Montone. "Dobbiamo ringraziare le nostre collaboratrici e collaboratori che si sono messi a disposizione per ripristinare i locali inondati da acqua e fango - spiegano da Fabbri Boutiques -. Senza di loro non saremmo riusciti a raggiungere l'obiettivo".

"Sappiamo che la strada per un ritorno alla normalità è ancora lunga e faticosa, ma con lo spirito dimostrato in questi giorni da migliaia di forlivesi e soccorritori sapremo rialzarci ancora una volta". Per chi volesse raggiunge il negozio è possibile arrivare da Via Cava e immettersi su Viale Bologna oppure dalla tangenziale uscita Villanova e poi immettersi in Viale Bologna. Il negozio ha un parcheggio interno privato perciò le auto non saranno di intralcio alla viabilità dei mezzi di soccorso.