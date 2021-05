Carpinello, ultimati i lavori sul ponte: dopo due mesi riapre la Cervese

Si avvicina il momento della riapertura della Cervese, chiusa al traffico all'altezza di Carpinello dal 22 febbraio nel tratto compreso tra via Fiumicello e via del Santuario per la realizzazione del ponte di attraversamento nel nuovo canale scolmatore dello scolo Tassinara Nuova. I lavori, realizzati a protezione dagli allagamenti di Carpinello e Bagnolo, hanno impegnato il Consorzio di Bonifica per qualche mese, vista la complessità della gestione dei lavori che hanno intersecato numerose interferenze (reti acqua e gas; reti telefoniche e di fibra ottica; le fognature bianche che sono state ricostruite ex novo).

L'apertura è fissata per sabato alle 14. In prossimità del cantiere rimarranno limitazioni di velocità, segnalate sul posto, fino al 13 giugno. Il Consorzio di Bonifica ringrazia "il quartiere e la cittadinanza delle frazioni di Carpinello e Bagnolo per la pazienza dimostrata e la proficua collaborazione, mai mancata".