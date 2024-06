La nuova vita della piadineria alluvionata: "Abbiamo perso tutto, ma ci siamo rimboccati le maniche. Il passato è alle spalle"

“Rivedere dopo un anno di chiusura le stesse persone che frequentavano abitualmente il nostro chiosco è stato incredibile: sembrava non fosse accaduto nulla e che il tempo si fosse fermato”. È quasi commossa Alessandra Vitali nel raccontare il primo giorno della nuova vita di 'Piadina Più', rinominata 'Piadina Più 2.0', riaperta sabato scorso dopo che era stata devastata dall’alluvione. In viale Bologna il 16 maggio 2023 la pioggia ha fatto danni enormi ed infatti Vitali non solo aveva visto il chiosco sommerso dall’acqua, ma anche la propria casa, distante pochi metri, dovendo così lavorare a lungo per ritornare alla normalità. La riapertura di 'Piadina Più' è un importante punto di partenza.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

“Un anno fa abbiamo perso tutto, ma ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi a lavorare duramente – spiega la titolare -. Nella piadineria avevamo un metro e mezzo d’acqua e in casa cinque: è stata dura, ma ci siamo dati da fare senza ricevere ristori o aiuti e dopo un anno, siamo riusciti a riaprire l’attività. Purtroppo la casa non è ancora agibile, ma speriamo che lo possa diventare in tempi brevi”.

Avete deciso di chiamare la piadineria 2.0: cosa significa questo nome?

“È iniziata una nuova vita e il passato lo vogliamo lasciare alle spalle: per questo motivo ci siamo rinominati Piadina Più 2.0. In questi mesi abbiamo dovuto lavorare duramente, ripristinando l’elettricità, pulendo il fango e sostituendo tutta la mobilia, ma è stata una grandissima soddisfazione di cui siamo davvero orgogliosi”.

Avete mai pensato di trasferire la piadineria?

“È un ragionamento che abbiamo fatto in più occasioni, visto che lo scenario era davvero sconfortante lo scorso maggio, ma essendo i padroni dell’immobile abbiamo deciso di rimetterlo a nuovo, perché tanto prima o poi lo avremmo dovuto fare”.

Ci sono delle novità rispetto alla vecchia piadineria?

“Abbiamo soltanto ampliato il dehors. Non è cambiata la clientela che si è subito ripresentata numerosa il giorno dell’inaugurazione. Abbiamo visto le solite persone che venivano a mangiare ogni giorno e ora vogliamo recuperare il tempo perduto. Purtroppo non siamo riusciti a festeggiare il nostro diciottesimo compleanno che è stato il 30 gennaio, ma avremo tempo per rimediare”.

Come è stata l’inaugurazione?

“Molto emozionante, ripensando a quello che abbiamo vissuto in questi mesi. Erano presenti anche il sindaco Gian Luca Zattini, gli assessori Giuseppe Petetta e Vittorio Cicognani e altri esponenti del mondo politico che hanno festeggiato insieme a noi, mangiando una fetta di torta. È stato davvero un bel momento e un nuovo inizio per tutti noi”.