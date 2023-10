Tornano a riaccendersi le "vetrine spente" più famose di Forlì: si lavora per riaprire i locali ex Eataly

I locali di piazza Saffi, di proprietà della Fondazione Cassa dei Risparmi, che fino a due anni e mezzo fa ospitavano Eataly e i ristoranti annessi, sarebbero prossimi ad una riapertura. Nei locali in molti, infatti, hanno notato un fervore di lavori dietro le vetrine rimaste spente da aprile 2021, da quando cioè il colosso internazionale del food decise di lasciare la piazza forlivese, chiudendo il punto vendita che si snoda su più piani di palazzo Talenti Framonti (l'altro negozio dello stesso palazzo ospita la libreria Feltrinelli).

Dalla Fondazione bocche cucite, tanto che non vengono fornite date su riaperture, che tuttavia dovrebbero essere nel giro di poco tempo, dal momento che è stata impressa la svolta dopo anni di stasi. Le voci di piazza Saffi indicano che il progetto di rilancio vede coinvolto Renam Asirelli, volto noto della ristorazione in città, con la “Marì d'Otello”, la pizzeria di via Isonzo colpita dall'alluvione dello scorso maggio e che non ha ancora riaperto. Quest'ultimo locale, invece, dovrebbe essere riavviato dal padre Mauro.

Dalla Fondazione filtra solo che il progetto di riapertura, che è effettivamente in corso, è articolato e vede coinvolti più soggetti con diverse specializzazioni e ci sono interlocuzioni in corso. Ma intanto le vetrine spente più famose di Forlì potrebbero presto vedere una svolta e tornare ad arricchire l'offerta di eno-gastronomia di piazza Saffi, tornando a fungere da magnete per il passeggio, lo shopping e le relazioni in centro storico per cui il progetto di Palazzo Talenti Framonti era stato pensato fin dall'inizio dalla Fondazione, da quando venne acquisito e ristrutturato il palazzo.