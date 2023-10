Colpita da entrambe le alluvioni del 2 e del 16 maggio, è in dirittura d'arrivo la riapertura di un'altra pizzeria

A fine ottobre, a circa 6 mesi dall'alluvione, riaprirà la pizzeria “Marì d'Otello”, locale stretto tra via Isonzo e l'argine del fiume Montone, uno dei locali più gettonati degli ultimi anni, prima della devastazione portata dall'alluvione. Anche questo locale è in dirittura di arrivo con la riapertura, stimata per ora alla fine del mese. Le ultime pulizie sono in corso. A gestire il locale sarà Mauro Asirelli, 63 anni, che darà una svolta verso la semplicità: “Più pizze tradizionali, con un paio di stagionali, meno coperti che passeranno dai precedenti 120 a circa 90, circa un quarto in meno”, spiega.

L'alluvione qui ha colpito due volte. “Quella del 2 maggio ci aveva portato 50 centimetri d'acqua in magazzino, con quella del 16-17 maggio siamo arrivati a due metri nel magazzino, mentre la sala ha avuto un metro e mezzo, con circa 30-40 centimetri di fango”, ricorda il titolare. Questo ha significato dover buttare via quasi tutto, “tranne qualche attrezzatura in acciaio che non si è ammaccata”, aggiunge. Danni per 130-150mila euro. “Ho ricomprato quasi tutto, puntando molto sull'usato”, spiega Asirelli, che riparte nell'avventura imprenditoriale da solo, dal momento che il figlio Renam starebbe per partire con una sua nuova attività di ristorazione.

“Prima dell'alluvione stavamo valutando un grosso investimento sul locale: col senno del poi per fortuna non lo abbiamo avviato, se no l'acqua avrebbe distrutto tutto”. La voglia è ora di buttarsi tutto alle spalle, le ingenti spese, ma anche i mancati introiti per la chiusura, dal momento che “d'estate, con il giardino, siamo molto frequentati”, spiega Asirelli. Un'anticipazione? Il nuovo locale, ormai giunto alla tinteggiatura, avrà le sfumature del rosa antico e del verde salvia.