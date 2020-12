C'è il via libera: riaprono nel weekend i negozi dei centri commerciali all'aperto

Semaforo verde per le medie strutture di vendita di Viale Roma, Via Campo di Marte; Via Ravegnana, via Don Servadei, Via Gramellini,via Corbari e Via Curiel che, già a partire da sabato, potranno riaprire nelle giornate festive e prefestive. "Com’è noto - spiega l'assessore con delega alle attività produttive Paola Casara - con l’adozione del Dcpm del 3 dicembre scorso e il contestuale superamento dell’ultima ordinanza regionale veniva disposta, nelle giornate festive e prefestive, la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno di tutti i centri commerciali, gallerie, ed altre strutture assimilabili, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole".

"Questa decisione, anche nella nostra città, ha suscitato le legittime contestazioni dei titolari dei negozi ubicati all’interno dei poli commerciali come quello di via Curiel i quali, per volontà del legislatore nazionale, venivano messi sullo stesso piano di strutture di vendita molto più ampie e articolate - prosegue Casara -. La giusta e comprensibile amarezza di queste persone ha accelerato il nostro percorso di approfondimento legislativo e la ricerca di una soluzione condivisa che fosse in grado di coniugare la tutela della salute pubblica con la riapertura, in sicurezza, di queste particolare attività. Una soluzione che ha visto anche il coinvolgimento finale delle associazioni di categoria e il loro trasversale entusiasmo".

"L’analisi tecnica effettuata dal nostro Servizio Sviluppo economico, d'intesa con il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, ha infine consentito di escludere dalla definizione di "aggregazione di esercizi commerciali" le medie strutture di vendita, di cui al vigente Rue comunale, di Viale Romam via Campo di Marte, Via Ravegnana, via Don Servadei, via Gramellini, Via Corbari, Via Curiel", chiarisce Casara.

"In questo modo - conclude il sindaco Gian Luca Zattini - tutti i singoli esercizi commerciali funzionalmente autonomi, ossia dotati di accessi separati, collocati nell’ambito di queste strutture si considerano esentati dall’attuale obbligo di chiusura festiva e prefestiva. Si tratta di una notizia che condividiamo con gioia con tutta la città perché rappresenta una boccata d’ossigeno per l’economia locale e testimonia, ancora una volta, la volontà di questa Giunta di trovare soluzioni rapide e snelle per sostenere chi investe, lavora e produce nel nostro territorio".