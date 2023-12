Travolta da un metro d'acqua, la storica pizzeria di quartiere è ripartita con una nuova gestione: "C'è un clima di positività"

L'alluvione del 16 maggio scorso non ha risparmiato una delle storiche pizzeria d'asporto della città, "Da Anselmo", in via Gorizia 236, punto di riferimento per gli abitanti del quartiere San Benedetto. L'attività è ripartita il 16 ottobre scorso, ma con un nuovo volto: Alessandro Pellegrino, che ha rilevato l'attività dal precedente titolare, andato in pensione. La passione per la cucina Alessandro l'ha ereditata dalle sapienti mani di mamma e nonna.

"La mia carriera da pizzaiolo è iniziata all'età di 16 anni, con le prime esperienze al ristorante "Le Querce" - racconta Pellegrino -. Poi ho proseguito da "Franco - Il Mago della Pizza" in via Campo di Marte per un anno, prima di prendermi una sorta di anno sabbatico per trovare un nuovo impiego. Ma poi ho ripreso in quella che è la mia passione, lavorando per tre anni alla "Locanda dell'Appennino" e dieci anni all'"Antica Pizzeria" di via Campo di Marte, dove mi sono trovato sempre benissimo".

Quindi la svolta, con 'occasione di rilevare la pizzeria di via Gorizia: "Il locale era stato sistemato, perchè era stato invaso da oltre un metro di acqua, ma non aveva riaperto in quanto Anselmo aveva deciso di andare in pensione. Spronato da mia sorella Serena, che mi sosteneva nell'aprire un'attività tutta mia, ho deciso di accettare questa sfida, prendendo coraggio. E' una cosa che è capitata al momento giusto" Pellegrino è affiancato in questa avventura dalla sorella, dal padre e da un giovane assunto per il fine settimana.

"Ho mantenuto il nome e il precedente stile di lavoro per onorare la figura di Anselmo, spero nel migliore dei modi - prosegue Alessandro nel racconto -. Propongo una pizza classica, non alta, con una lievitazione di circa 36 ore. C'è la variante con farina integrale e prodotti di qualità. Rispetto alla precedente gestione ho aggiunto alcune tipologie di pizze e tolte dal menù quelle che non mi convincevano. La gente di quartiere è rimasta contenta, anche perché in questa zona non ci sono altre pizzerie. Ho trovato positività tra gli abitanti, dopo l'alluvione c'è voglia di fare e ripartire. Nessuno è rimasto con le mani in mano".