Piccoli segnali di normalità, riapre la pizzeria del quartiere: "Due settimane di ossa rotte, ma noi ci siamo"

Piccoli segnali di normalità e di ripresa dal quartiere Romiti. Riapre una delle pizzerie del quartiere, la pizzeria 'Da Paolo' che si trova in viale Bologna 115. Anche qui il fango ha seminato danni. Spiegano i titolari: “Dopo circa due settimane di duro lavoro, lacrime e ossa distrutte siamo orgogliosi e commossi nel comunicare che da sabato 3 giugno noi ci siamo”.

La storia di questa pizzeria d’asporto nasce pochi mesi fa quando i nuovi titolari hanno deciso di rilevarla. “Piano piano e con tanti sacrifici ogni giorno l’abbiamo resa nostra, lì abbiamo passato momenti difficili, spensierati e pieni d’amore verso questo lavoro che amiamo e facciamo con passione. È una vita che facciamo pizze in giro per l’Italia e poi l’occasione è capitata proprio qui ad un passo da casa nel quartiere in cui vivo e che amo”.

E continua: “Purtroppo una sera questo sogno è stato piegato da una forza inspiegabile e inaspettata, tutto il quartiere è finito sotto l’acqua e dopo giorni di pioggia e apprensione siamo riusciti ad arrivare alla pizzeria, perché noi viviamo in una delle vie alluvionate, e inevitabilmente dentro era pieno di acqua e fango ma ciò non ha fermato la nostra determinazione, ci siamo armati di pale guanti e, grazie a tante persone generose, abbiamo incominciato a ripulire tutto. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato e reso questo giorno di rinascita realtà”.