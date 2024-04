Forlì ritrova un pezzo di storia e riabbraccia la Rocca di Ravaldino: restauro da 1,5 milioni

Forlì ritrova un pezzo di storia riabbracciando la Rocca di Ravaldino. Dopo molti anni di chiusura, e l’ultimo evento riguardante Caterina Sforza risalente al 2009, la rocca riaprirà sabato 13 aprile grazie ad un intervento di restauro conservativo da 1,5 milioni di euro e sarà una giornata di festa, animazione e rievocazioni storiche curate dalle tre associazioni culturali forlivesi Famaleonis, Drago scuro e Rosa dei venti.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

“Sabato 13 aprile sarà un grande giorno per Forlì - spiega Stefano Benetti, dirigente del servizio Cultura e Turismo -, una giornata che inizierà alle 10.30 e terminerà alle 22. La Rocca di Ravaldino continuerà ad essere accessibile a cittadini e turisti gratuitamente anche domenica 14 a e tutti i week end successivi dalle 10 alle 19.30 ed inoltre nei mesi estivi sarà la location degli spettacoli dell’Arena Estiva e del Festival Caterina Sforza che inizierà il 13 giugno”.

La Rocca è sempre stato uno dei punti del programma di Zattini sin dalla sua elezione del 2019. "Il recupero e la riapertura della Rocca abbandonata da un decennio è stata una delle priorità che si è data l'amministrazione - sottolinea l'assessore Vittorio Cicognani – una operazione di restauro e conservazione che ha dovuto convivere con molti problemi come il Covid, l’aumento dei costi dei materiali e l’alluvione, ma nonostante ciò è sempre stata in primo piano per noi. Per i tre stralci di lavori sono stati investiti 1,5 milioni di euro e sono tutti soldi del Comune di Forlì, perché i lavori sono partiti prima che arrivasse il Pnrr".

A questi interventi si aggiungono quelli della sistemazione dei giardini e la realizzazione di una nuova ciclabile all'in-terno del fossato che costeggia via Corridoni. Entrambi, dal valore rispettivamente di 200mila e 400mila euro sono finanziati con fondi Pnrr: gli interventi al giardino inizieranno la prossima settimana mentre il cantiere della ciclabile partirà a maggio.

"Riapriamo un luogo importante per i forlivesi - dichiara l’assessore Valerio Melandri - e l'avevamo promesso ai cittadini, perché era uno dei quattro filoni della cultura che volevamo portare avanti, il Rinascimento, insieme a Saffi, Miglio bianco e area musei: tutte cose che sono state annunciate, realizzate e presentate in questi cinque anni”.

"All’interno della Rocca ci sarà l’Arena estiva fino a quando non sarà ristrutturato il porticato di San Domenico e sono aperte le candidature per presentare spettacoli, perché ci sono ancora serate disponibili. La Rocca vogliamo tenerla viva e lo faremo grazie ad una convenzione con tre associazioni culturali che a Forlì si occupano di Rinascimento: Famaleonis, Drago Scuro e Rosa dei Venti. Tutte e tre avranno spazi stabili e permanenti all’interno, in quello che era l'ex appartamento del custode che diventerà sede operativa di associazioni che si occupano di animazioni rinascimentali".