Riapre a Forlimpopoli il "Centro di Documentazione Professione Educatore"

Il Centro di Documentazione “Professione Educatore” di Forlimpopoli continua la sua attività di divulgazione con l’obiettivo di offrire un contributo sulle tematiche educative relative all’infanzia e alla genitorialità. Al Centro ci si può rivolgere per la consultazione e il prestito di libri e di materiale documentativo su tematiche quali la relazione genitori-figli, gli aspetti psicologici legati alla gravidanza e alla genitorialità, l'handicap, la multiculturalità. Nello spazio emeroteca sono consultabili riviste specializzate a carattere psicologico-pedagogico. Al suo interno si trova una anche una sezione denominata Area Verde, una raccolta di libri che affrontano l'importanza dell'educazione all'aperto. Il Centro di Documentazione è una attività aperta all’interno dei Servizi per l’Infanzia e si rivolge in modo particolare a genitori, educatori, insegnanti, operatori sociali, studenti e persone interessate alla fascia di età 0-6. Il centro i trova in via Bazzocchi, 4, al secondo piano, ed è aperto il lunedì e il giovedì dalle 12.30 alle 13,30. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543/749258.