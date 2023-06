Riapre il parcheggio dell’Argine. “Un piccolo ma importante passo verso la normalità”

Riapre da lunedì sera il parcheggio dell’Argine. “È un piccolo ma importante passo verso la normalità”, afferma il sindaco Gian Luca Zattini, che ringrazia “tutti coloro che hanno lavorato incessantemente in queste settimane per rendere quest’area di sosta nuovamente accessibile e sicura. Grazie ai Vigili del Fuoco, agli operatori di Hera, ai nostri tecnici e alla Protezione Civile”. Proseguono i lavori anche al Parco Urbano. “Nel polmone verde cittadino il fiume ha trasportato centinaia di migliaia di metri cubi di fango - ricorda il vicesindaco Daniele Mezzacapo -. Lavoriamo assieme, perché noi tutti rivogliamo il nostro splendido parco. Grazie a tutti coloro che in questi difficili giorni per la nostra Città, hanno contribuito in qualsiasi modo per aiutare i nostri concittadini e le loro case”.