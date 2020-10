Riapre la Ztl per le consegne a domicilio di alimenti e dispositivi medico sanitari

"Per andare incontro alle forti limitazioni disposte con l’ultimo Dpcm che chiude bar e ristoranti alle 18, su richiesta di molti operatori del centro storico, abbiamo riattivato la procedura per le consegne a domicilio nella nostra Ztl. L’iniziativa è valida anche per le consegne a domicilio di dispositivi medico-sanitari". A renderlo noto è l'assessore con delega alla mobilità Giuseppe Petetta. Gli operatori interessati dovranno compilare in ogni sua parte un modulo reperibile già nei prossimi giorni sul nostro sito e su quello di Fmi e inviarlo esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo mercurio@fmi.fc.it o via fax al numero 0543 376874.

"Il permesso è gratuito e consente l'accesso alla Ztl solo per un lasso di tempo di carico e scarico e dovrà riguardare solo quelle attività commerciali che consegnano a domicilio beni di prima necessità. L'iniziativa sarà valida fino al 24 novembre, data di validità dell’ultimo Dpcm, salvo poterla prorogare nel caso di reiterazione dei provvedimenti limitativi. Resta inteso - conclude Petetta - che chiunque abusi di questa ‘agevolazione’ o dichiari il falso verrà perseguito a norma di legge e gli verrà revocato il permesso".