Adriano non si è dato per vinto e a 83 anni ha riaperto la sua pizzeria alluvionata: "Uomo che non molla mai"

È ripartita l’attività di Adriano Oleandri, 83 anni e da 23 gestisce il ristorante pizzeria “Oleandri” insieme alla moglie Oliviana, in via Locchi, una delle zone più colpite dall’alluvione del 16 maggio. Per la riapertura è stata presenta una delegazione della giunta di Forlì, tra cui il sindaco Gian Luca Zattini, gli assessori Petetta e Melandri. Saluta la riapertura del ristorante l'assessora alle Attività produttive Paola Casara: "Mi ha commosso la sua forza, la voglia di ricominciare e rialzarsi, un imprenditore e un uomo che non molla".

Adriano Oleandri, 83 anni, nonostante l'età si è rimboccato le maniche , per riaprire proprio nell'epicentro dell'alluvione, che ha provocato danni alla sua attività per 50mila euro. "Quella notte, quando sono uscito dalla pizzeria non riuscivo ad attraversare la strada con la macchina perché si era trasformata in un fiume. Allora ho imboccato un sentiero sterrato e così ce l’ho fatta", ricordava Adriano Oleandri in un'intervista a ForlìToday. Per Oleandri una vita di lavoro e sacrifici finiti sott’acqua, spazzati via dalla furia dell’esondazione, con danni - tra l’immobile e gli arredi - per oltre 50mila euro. Ed ora la riapertura, in attesa dei ristori per le attività economiche che dovrebbero partire dal 15 novembre.