Riaprono al pubblico degli sportelli Urp, Iat e Informagiovani

Giovedì riaprono gli sportelli dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Informagiovani e Iat (Informazioni accoglienza turistica) del Comune di Forlì nella nuova sede allestita nella Sala XC Pacifici. Il locale, che si trova all'ingresso del Municipio, in Piazza Saffi 8, al centro dell'entrata dello scalone, è stato individuato quale sede prestigiosa ed efficiente per accogliere cittadini, giovani e ospiti della nostra città. In questo periodo, nel pieno rispetto della normativa anticovid, si potrà accedere al locale in un massimo di due persone alla volta e nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18.30. Nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 15 alle 18.30, gli uffici saranno a disposizione per le sole telefonate rivolgendosi ai numeri 0543.712444 e 712445 o al numero verde 800572692. Per qualunque ulteriore richiesta e informazione è possibile utilizzare la mail urp@comune.forli.fc.it .